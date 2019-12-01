Con 500 consultorios más, reforzará Martí Batres atención primaria en el ISSSTE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 14:51:10

Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció que el organismo reforzará el primer nivel de atención con la construcción, instalación y equipamiento de 500 consultorios en centros de trabajo a nivel nacional.

En un video compartido en sus redes sociales, Martí Batres destacó que esta acción, a realizarse en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, duplicará los 500 consultorios que actualmente atienden a la derechohabiencia.

“Cuando llegamos a la Dirección General del ISSSTE había 500 consultorios, la gran mayoría de atención familiar y una parte en centros de trabajo. Nos hemos propuesto abrir 500 consultorios más. (...) Así vamos a duplicar en un sexenio el número de consultorios de atención primaria del ISSSTE”, publicó.

Martí Batres detalló que tan solo en 2026 se instalarán 200 nuevos consultorios, mientras que a lo largo de la presente administración se adecuarán 300 espacios más, que contarán con médico o médica y personal de enfermería, así como con medicamentos del cuadro básico.

Finalmente, el titular del ISSSTE afirmó que esta acción contribuye a la ampliación de la capacidad territorial del Instituto, en beneficio de 13.9 millones de derechohabientes.