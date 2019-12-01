Celayense se convierte en héroe al donar sus órganos y salvar múltiples vidas

Celayense se convierte en héroe al donar sus órganos y salvar múltiples vidas
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 22:33:59
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Celaya, Guanajuato, a 7 de abril de 2026.– En medio del dolor, una familia celayense tomó una decisión que hoy se traduce en esperanza para decenas de personas. Un joven de apenas 18 años, originario de este municipio, se convirtió en héroe al donar sus órganos tras perder la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, dando una segunda oportunidad a quienes permanecían en lista de espera por un trasplante.

La Secretaría de Salud del Estado informó que la donación se realizó bajo un protocolo de urgencia nacional conocido como “Código Cero”, activado cuando existe un paciente en estado crítico que requiere de manera inmediata un órgano vital, en este caso, un hígado.

El procedimiento de procuración multiorgánica se llevó a cabo en el Hospital General de Celaya con la participación de personal especializado del Centro Estatal de Trasplantes y equipos médicos de distintas instituciones. Gracias a esta intervención, seis personas podrán mejorar su calidad de vida mediante trasplantes, mientras que el tejido donado permitirá beneficiar a más de 100 pacientes adicionales.

De acuerdo con autoridades estatales, el joven había expresado en vida su deseo de convertirse en donador en caso de que algo le ocurriera, decisión que fue respetada por su familia, convirtiendo su partida en un acto de generosidad y solidaridad.

Para garantizar que el hígado llegara en tiempo óptimo a su destino, se desplegó un operativo especial con el apoyo del helicóptero “Arcángel” de la Secretaría de Seguridad y Paz, el cual trasladó el órgano desde Celaya hasta el Hospital General de México, debido a que este tipo de trasplante debe realizarse en un lapso máximo de seis horas.

En tanto, los riñones fueron asignados a hospitales de León, las córneas también se canalizaron a esa misma ciudad, y los pulmones fueron enviados vía aérea a Monterrey para su trasplante en una unidad médica de alta especialidad del IMSS.

Autoridades de salud destacaron que este tipo de acciones reflejan un incremento en la cultura de donación en Guanajuato, ya que en lo que va del año se han registrado seis donaciones en Celaya, cifra que representa un avance significativo en comparación con años anteriores.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población para informarse sobre la donación de órganos y comunicar su voluntad a familiares, ya que, aunque existen registros oficiales, la decisión final siempre recae en los seres queridos.

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