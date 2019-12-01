Capacitación fortalece la calidad de la atención en salud para la población queretana

Querétaro, Querétaro, 19 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, llevó a cabo una capacitación dirigida a promotores y promotoras de Salud de unidades médicas de los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención que se brinda a la población.

La coordinadora de Promoción de la Salud en la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Dolores Moreno Vargas, encabezó esta actividad en la que se abordaron temas prioritarios enfocados en mejorar las competencias del personal de salud, particularmente en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, se analizó la Estrategia Nacional para la Atención a la Salud de Personas en Contexto de Movilidad Humana, Migración y Salud, con el propósito de que el personal desarrolle habilidades y conocimientos que les permitan ofrecer servicios con calidad, pertinencia y enfoque humanitario.

Asimismo, se brindó capacitación sobre el componente de Cartillas Nacionales de Salud, destacando la importancia de su correcta entrega a niñas, niños, adolescentes, personas de 20 a 59 años, así como a adultas y adultos mayores. Estas cartillas permiten integrar acciones de intervención educativa, detección oportuna y atención médica, contribuyendo al cuidado integral de la salud.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso de fortalecer la profesionalización del personal de promoción de la salud, garantizando servicios de mayor calidad y contribuyendo al bienestar de la población del estado de Querétaro.