Bienestar Michoacán ha invertido 200 mdp en apoyos a mujeres con cáncer: Andrea Serna

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- Más de tres mil mujeres diagnosticadas con cáncer de mama o cérvicouterino invasor en Michoacán son beneficiarias del programa de apoyo económico impulsado por el gobierno estatal, informó la secretaria del Bienestar, Andrea Serna Hernández.

En el marco de la entrega de apoyos a beneficiarias en Morelia, la funcionaria estatal destacó que esta estrategia ha implicado una inversión superior a los 200 millones de pesos, recursos que, subrayó, provienen en su totalidad del estado y forman parte de una política pública enfocada en fortalecer el sistema de cuidados.

Enfatizó que más allá de las cifras, el programa representa acompañamiento a mujeres que enfrentan procesos complejos de salud, reconociendo su fortaleza y resiliencia ante la enfermedad.

Andrea Serna señaló que este esfuerzo se complementa con la participación de otras instituciones, particularmente del sector salud, que brindan atención médica especializada y tratamientos oncológicos, generando una atención integral y afirmó que este tipo de acciones son un esfuerzo de traducir los recursos públicos en políticas que impulsen justicia social, bienestar y dignidad, colocando en el centro a las personas que más lo necesitan.