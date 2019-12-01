Beneficia HG del ISSSTE en Tlaxcala a paciente del Hospital Regional

Tlaxcala, Tlaxcala, a 26 de marzo de 2026.- Especialistas del Hospital General (HG) de Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizaron la procuración de córneas de un hombre donante de 57 años, cuya decisión contribuyó a mejorar la calidad de vida de un paciente del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México.

Debido a que el HG Tlaxcala funge como procurador de órganos y tejidos, fue el encargado de la gestión y el proceso de donación, desde la identificación del posible donante, la realización del procedimiento y la correcta logística médica, así como el trato digno al paciente y el acompañamiento a su familia.

En este caso, los especialistas del HG de Tlaxcala, con apoyo de la Coordinación de Trasplantes del estado, recibieron una respuesta favorable del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, que concretó el envío de un personal médico y de ambulancia para realizar el resguardo y traslado de las córneas en el viaje a la Ciudad de México.

Al respecto, la coordinadora de Urgencias en el Hospital General de Tlaxcala, Ana Laura José Pinto, comentó que participar como médico en un procedimiento tan importante como el de la donación de órganos significa mejorar la vida de otra persona y también una exactitud clínica para lograr que se concrete el proceso.

“Poder ayudar en mejorar la calidad de vida de otra persona es muy satisfactorio. Ser el puente entre la generosidad de un donante y la oportunidad de un receptor requiere una precisión técnica absoluta, pero, sobre todo, una sensibilidad humana excepcional”, explicó.

Además, manifestó que esta procuración de córneas en el Hospital General de Tlaxcala se realizó el pasado 12 de febrero, gracias a la correcta organización y al compromiso humano de tres médicos de la entidad y dos más de la Ciudad de México.

“Lograr este procedimiento, que fue el primer trasplante de 2026, es el resultado de una coordinación impecable y un compromiso humano. En la Coordinación de Procuración y Trasplante de Órganos del HG Tlaxcala estamos comprometidos para otorgar un trato digno y dar la mejor atención a nuestra derechohabiencia”, finalizó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reafirma su compromiso con la cultura de la donación, a través de la promoción de solidaridad y conciencia social. Asimismo, recuerda a quienes deseen ser donantes voluntarios, registrarse ante el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) https://www.gob.mx/cenatra.