Avanza Querétaro en atención de adicciones con fortalecimiento a centros especializados

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2026.- Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, atención de las adicciones y salud mental, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud llevó a cabo una Sesión Extraordinaria, en la que se aprobaron los Lineamientos de Operación del Programa de Donativos por causa de utilidad social para actividades de salud con recurso del Gobierno del Estado 2026.

Este programa tiene como finalidad reconocer y apoyar a los establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de adicciones, a fin de que cumplan con la NOM-028-SSA2-2009 y fortalezcan la calidad de los servicios que brindan.

Durante la sesión, la secretaria de Salud del estado y vicepresidenta del Consejo, María Martina Pérez Rendón, destacó la importancia de fortalecer a estos establecimientos, al ser espacios fundamentales para la atención de las adicciones en beneficio de la sociedad queretana.

“Hoy sabemos que el fenómeno de las adicciones es multifactorial y uno de los puntos más sensibles es la atención. Este esfuerzo de homologación que impulsa el Consejo permite que Querétaro sea referente a nivel nacional, avanzando hacia una atención de calidad y una visión de mejora continua en los establecimientos”, afirmó.

En su intervención, el comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, informó que se contempla una inversión estatal de 2 millones 600 mil pesos, cuyo objetivo es impulsar la mejora de los centros de atención. Detalló que, como requisito principal, los establecimientos deberán encontrarse en proceso de dictaminación para obtener el reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), o bien postularse como candidatos conforme a la convocatoria vigente, lo que permitirá elevar los estándares de calidad, supervisión y profesionalización en la atención.

“Uno de los beneficios más relevantes de este programa es que permitirá incrementar el número de centros con reconocimiento de la CONASAMA, lo que se traduce en servicios más seguros, mejor supervisados y alineados a estándares nacionales, en beneficio directo de las y los usuarios”, subrayó.

Durante la sesión también se aprobó la integración del Comité Evaluador de Proyectos, el cual garantizará procesos transparentes, objetivos y eficientes en la asignación de los recursos.

La convocatoria del programa estará vigente hasta el 15 de abril del presente año y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. Se hace un llamado a los establecimientos interesados a participar y aprovechar este esquema de fortalecimiento institucional. Para consultar la convocatoria completa, se puede acceder a https://gobqro.gob.mx/cecaqro/

La sesión se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de representantes de las distintas instancias que integran el Consejo Estatal Contra las Adicciones.