Autoridades de salud mantienen vigilancia epidemiológica por COVID-19

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:27:03

Querétaro, Querétaro, 14 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que en los últimos siete días no se han sumado casosde la enfermedad en el estado. El registro acumulado es de 197 mil 771 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 704 altas (96.42 por ciento). No hay pacientes con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios: coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19.