Autoridades de salud arrancan La Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:21:52

Uruapan, Michoacán, a 23 de marzo 2026.- Con el firme propósito de contener la transmisión del dengue, zika y chikungunya mediante una estrategia intensiva de control vectorial, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) puso en marcha este lunes la primera Jornada Nacional de Lucha contra estas enfermedades en la Escuela de Guardas Forestales de Uruapan.

Esta iniciativa, vinculada al orgullo nacional y al próximo Mundial de Futbol, busca movilizar a los 113 municipios del estado bajo el lema: Sin criaderos, México protege su salud y el Mundial.

El acto protocolario fue encabezado por el doctor Gaudencio Anaya Sánchez, director de Salud Pública de Michoacán, quien dio el banderazo oficial de salida a las brigadas. Durante su intervención, el doctor Anaya destacó que este esfuerzo busca reducir el riesgo de transmisión en una semana de acciones intensivas, focalizadas especialmente en escuelas, entornos públicos y áreas turísticas de Michoacán para preparar los destinos ante la llegada de visitantes.

Por su parte, el doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 con sede en Uruapan, dirigió un mensaje central sobre la importancia de la prevención doméstica.

El jefe jurisdicción hizo un llamado enérgico a la corresponsabilidad ciudadana, enfatizando que la participación social es la piedra angular para el éxito de esta campaña.

Resaltó la necesidad vital de realizar limpiezas profundas en patios y azoteas, proceso conocido como descacharrización, para eliminar cualquier objeto que acumule agua y sirva como criadero del mosquito Aedes aegypti.

Asimismo, la doctora María Alejandra Vargas Fuentes, regidora titular de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento de Uruapan, expresó su agradecimiento a la SSM por la implementación de estas acciones coordinadas en el municipio, subrayando el compromiso local por salvaguardar el bienestar de las familias uruapenses.

En el presídium también estuvieron presentes el Dr. Julio Cesar Espinoza Rochin, Director del Centro de Salud de Uruapan; el Dr. Miguel Angel Magaña Calderon, Jefe del Departamento Estatal de Enfermedades Transmitidas por Vector; el Dr. Benjamin Ceja Carrillo, Coordinador Estatal de Dengue; el Dr. Jose Ricardo Velazquez Bautista, Coordinador Médico de Vectores; C. Gabriel Martinez Martinez, Coordinador Operativo de Vectores; y el Ing. Rafael Aguiñiga Salgado, en representación de la Comisión Nacional Forestal.