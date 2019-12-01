Anuncian jornada de vasectomías sin bisturí en el Centro de Salud de Uruapan este 24 de abril

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:16:02

Uruapan, Michoacán, 21 de abril de 2026.- Una jornada gratuita de vasectomía sin bisturí se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril en las instalaciones del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" de Uruapan.

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) impulsa esta iniciativa como un método definitivo, seguro y eficaz de planificación familiar, dirigido a hombres que han decidido concluir su etapa reproductiva.

El servicio se brindará en un horario de 08:00 a 14:00 horas bajo estrictos protocolos de atención médica gratuita.

El doctor Julio César Espinoza Rochín, director del centro de salud de Uruapan, destacó que este tipo de campañas fortalecen los servicios de salud pública al ofrecer alternativas responsables para la población masculina.

El procedimiento se caracteriza por ser una intervención rápida que no requiere hospitalización y permite una pronta recuperación para el paciente, además de representar un riesgo mínimo de complicaciones en comparación con otros métodos quirúrgicos.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio deben agendar una cita previa al número telefónico 452 524 0171 para recibir las indicaciones necesarias antes de la intervención. A través de este programa, las autoridades sanitarias promueven la corresponsabilidad del hombre en la salud reproductiva, facilitando el acceso a servicios especializados sin costo alguno para los habitantes de la región.