Luis Navarro cierra ciclo en SFA y va por la coordinación de Morena en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 11:34:49

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.– Luis Navarro García cierra este jueves una etapa de cinco años al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno de Michoacán, para iniciar un nuevo camino enfocado en Morelia y participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación del Comité Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

A través de un mensaje dirigido a las y los michoacanos, Luis Navarro aseguró que deja el cargo satisfecho con el trabajo realizado y agradeció la confianza del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el respaldo de su familia, del equipo de la SFA y de quienes integraron el gabinete estatal durante estos años.

“Le cumplimos a Michoacán y le cumplimos a su gente”, expresó al hacer un balance de su paso por la dependencia, donde destacó el cumplimiento de los compromisos con maestras y maestros, trabajadores estatales y proveedores, además del manejo de los recursos públicos para impulsar infraestructura y desarrollo.

Luis Navarro sostuvo que uno de los principales resultados de esta etapa es dejar un estado con mayor orden financiero y mejores condiciones para enfrentar los retos de los próximos años.

“Me voy con la frente en alto y con la satisfacción de haber cumplido. Hoy Michoacán tiene orden en sus finanzas y está mejor preparado para el futuro”, señaló.

Su salida de la administración estatal marca también el inicio de una nueva etapa política. Luis Navarro buscará ahora la coordinación municipal de Morena en Morelia, ciudad en la que durante los últimos meses ha fortalecido su presencia territorial y el contacto con distintos sectores de la población.

A través de Haciendo Barrio, ha recorrido colonias, mercados, canchas y espacios comunitarios, con una agenda centrada en escuchar a vecinos, jóvenes, comerciantes, deportistas y organizaciones de la capital.

En su mensaje de despedida, Navarro dejó claro que su salida de Finanzas no representa el final de su participación en la vida pública, sino un cambio de rumbo hacia su ciudad.

“Hoy cierro una etapa, sí, pero mi compromiso con mi ciudad sigue más fuerte que nunca. Morelia y sus barrios necesitan transformarse. Me voy para seguir sirviendo, para seguir trabajando por nuestra Morelia”, expresó.

Con su separación de la SFA, Luis Navarro pone ahora la mirada en Morelia, donde buscará encabezar la coordinación municipal de Morena y continuar el trabajo cercano con las colonias y comunidades de la ciudad.