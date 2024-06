Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez llaman a Claudia Sheinbaum para felicitarla por el triunfo

Ciudad de México, a 03 de junio de 2024.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, llamaron a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para felicitarla.

Así lo confirmó la virtual candidata de la presidencia de México, durante su primer discurso tras las elecciones más grande en la historia contemporánea de México.

La abanderada de Morena-PT-PVEM, se ha impuesto con el 59.5 por ciento de los votos, según el conteo rápido del INE, 30 puntos porcentuales por arriba de Sheinbaum Pardo.

En su discurso también destacó la posibilidad de Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, según el conteo rápido.

“Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México y, no he llegado, llegamos todas”, remató Sheinbaum Pardo.