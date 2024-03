Xóchitl Gálvez promete reparar daño ambiental causado por el Tren Maya desde Cancún, Quintana Roo

Cancún, Quintana Roo, 17 de marzo del 2024.- La candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, prometió resarcir el daño ambiental provocado por la construcción del Tren Maya desde Cancún, Quintana Roo, en un evento de campaña.

Gálvez Ruiz presentó sus propuestas de campaña para fomentar el turismo en Quintana Roo y el país, donde no dejó pasar por desapercibida la construcción del Tren Maya, del cual aseguró "no se puede echar para atrás", sin embargo, se comprometió a mitigar el daño ambiental y a investigar los posibles actos de corrupción que llevaron a incrementar el valor del proyecto.

"Yo ya no puedo dar para atrás un proyecto donde se han gastado tantos millones, pero sí vamos a investigar porque pasó de 120 mil millones de pesos a 500 mil millones de pesos”, dejó en claro.

“Sí vamos a investigar posibles actos de corrupción en la construcción del Tren Maya porque ya nos dimos cuenta que muchos de los amigos del hijo del presidente hicieron negocios (…) y eso sí se tiene que investigar”, agregó.

Para mitigar el daño ambiental, Xóchitl Gálvez se comprometió a sembrar 200 millones de árboles en búsqueda de compensar la tala de más de 10 millones de árboles durante la construcción del Tren Maya.

Así mismo, la aspirante presidencial de la oposición propuso dar al Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, el proyecto de reconstrucción de Acapulco de una forma innovadora, de vanguardia y sustentable.

Del tema de Acapulco, añadió que es lamentable los niveles de inseguridad en los principales destinos turísticos del país.

“Guerrero está en manos de la delincuencia, no hay gobernadora, no hay gobernabilidad. La delincuencia es la que se ha apoderado, como el video de los choferes de transporte público a quienes cachetean y golpean ¿Dónde está la autoridad? Si no quieren que eso le pase a Quintana Roo, hay que luchar porque queremos que esto cambie”, advirtió la candidata a la Presidencia de México de la oposición.

Apuntó que la Marina como el Ejército están haciendo funciones que no les corresponden y para las que no estaban preparados y “al rato les vamos a estar reclamando”.

Finalizó con la promesa de campaña de la implementación de medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas turísticas, así como la creación de un Índice de Competitividad Turística por Estado.