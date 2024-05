Xóchitl Gálvez asegura que hay coerción para que no se vote por ella

Colima, Colima, a 6 de mayo de 2024.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que habrá amenazas hacia la ciudadanía para inhibir el voto en su favor.

“La gente quiere que se vayan (los de Morena) y ellos van a volverse super agresivos el mes que viene. Yo lo viví en Hidalgo, esa historia ya la conozco, dicen que anda por ahí el hermano de (Eugenio) Ímaz metido en esto, el que era del Cisen, y él le entiende muy bien a todo este tipo de violencia hacia los candidatos”, mencionó.

Y es que denunció que hay mucha violencia hacia las personas candidatas a puestos de elección popular, un escenario donde, dijo, tiene corresponsabilidad el extitular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz.

A pesar de ese panorama, Gálvez Ruiz le pidió al electorado a votar sin temor, “viene el 2 de junio, vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo (…) ¡yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes, sí vamos a poder”.

La candidata aseguró que está en pleno ascenso, que las preferencias hacia ella están a punto de hacerla rebasar a su rival morenista Claudia Sheinbaum, “esta semana la vamos a rebasar. ¡Los necesito el 2 de junio!”, expresó.