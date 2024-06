Toño Ixtláhuac, presidente electo de Zitácuaro, Michoacán, recibe constancia de mayoría

Zitácuaro, Michoacán, a 8 de junio de 2024.- El Lic. Juan Antonio Ixtláhuac, Presidente Municipal Electo de la coalición Morena-Pt para la Presidencia Municipal de Zitácuaro Michoacán, recibió con emoción y gratitud la constancia de mayoría otorgada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Por tecera ocasión, Toño Ixtláhuac obtiene el triunfo en el mismo municipio marcando así un hito histórico en la política de Michoacán.



Acompañado de su hijo, su madre la señora Patricia Orihuela, sus hermanos Vanessa y Juan De Dios Ixtláhuac, así como de su planilla, militantes de morena, PT y de cientos de amigos y simpatizantes, Toño Ixtláhuac ofreció un discurso lleno de compromiso y esperanza dirigido a la ciudadanía de Zitácuaro.



En sus palabras, el Presidente Electo agradeció el contundente apoyo y destacó la importancia de la reconciliación y la unidad, instando a llevar un mensaje de esperanza y transformación para la comunidad. Hizo hincapié en la necesidad de seguir siendo agentes de cambio y de trabajar juntos por el bienestar de Zitácuaro, subrayando que la victoria obtenida debe ser motivo de alegría y responsabilidad, sin perder de vista el respeto y la generosidad hacia todos los sectores de la sociedad: “Busquemos la reconciliación, llevemos un mensaje de esperanza, llevemos un mensaje de transformación, no nos cansemos de ser reformadores, de ser transformadores, de generar el cambio que nuestra sociedad quiere… Esta victoria se gana y se gana bien, esta victoria no se burla de nadie si no al contrario le da la mano al que perdió porque en la democracia no debe de haber vencedores y ni debe de haber vencidos, todos debemos de hacer un equipo generoso por nuestra ciudad, ¡por ello que viva Zitácuaro, que viva la Heroica, que viva la tierra más importante de Michoacán!” afirmó Toño Ixtláhuac.



En sus palabras, Toño Ixtláhuac convocó a todos los presentes y a la comunidad en general: “Desde aquí los convoco a todos a que vayamos con esa gran energía, a estar reformando, a estar creando, a estar ilusionándonos, a empoderarnos, a llamar a la sociedad a participar con voluntad y con dedicación porque lo que queremos es fortalecer un corazón amplio, una voluntad enorme, porque esta nuestra tierra nos está convocando todos los días a ponerle muchas ganas por los niños, por las niñas, por los adolescentes, por los jóvenes, por los hombres, por las mujeres, por los adultos mayores. Hoy que se imponga la buena política a la mala política, que se imponga el enorme corazón”.

Como Presidente Electo, Toño Ixtláhuac se compromete a continuar trabajando con la misma dedicación y determinación que lo han caracterizado, impulsando el desarrollo integral de Zitácuaro y consolidando su posición como un líder ejemplar en la región.



La elección a la Presidencia Municipal de Zitácuaro fue un proceso histórico, en el cual Juan Antonio Ixtláhuac logró el triunfo con una diferencia significativa del 12 por ciento, según los datos proporcionados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).



Su victoria contundente en las urnas es un testimonio del reconocimiento y la gratitud de la población hacia su labor incansable y su visión de progreso para Zitácuaro.



Con este resultado, Juan Antonio Ixtláhuac se convierte en el político michoacano con más elecciones ganadas a su edad y sin cargos plurinominales, dejando un legado histórico al dar el primer triunfo a Morena en Zitácuaro y reafirmando su compromiso con el progreso y el bienestar de la comunidad.