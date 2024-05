Si regresa la oposición, regresan los saqueos, el cártel inmobiliario y la guerra contra grupos delictivos: Sheinbaum

Ciudad de México, 6 de mayo del 2024.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, no dudó en señalar que si la oposición regresa al poder “es regresar a los saqueos, privatizaciones, al cártel inmobiliario y a la guerra contra el narcotráfico”, al apuntar que en las elecciones del próximo 2 de junio solo existen dos vías y la respuesta es “continuar con la transformación del país”.

En un mitin llevado a cabo en la alcaldía Venustiano Carranza, Sheinbaum Pardo se vio acompañada de la candidata de la misma coalición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en donde descartó que el mismo proyecto político haya gobernado la ciudad en los últimos sexenios, puesto que acusó a Miguel Ángel Mancera, mandatario local del 2012 al 2017, traicionó al pueblo, subió el precio del Metro, privatizó diversas zonas, y también que llenó de edificios toda la ciudad y si no lo hizo más fue por la resistencia de la gente.

“Venimos a comprometernos con ustedes a que vamos a seguir gobernando con los mismo principios, por el bien de todos primero los pobres porque se apoya al que menos tiene a todos les va mejor, así lo ha demostrado el presidente”, externó.

Por su parte, acusó guerra sucia por parte del que denominó el PRIAN, porque el PRD “apenas y existe” en la que siguen señalando que Clara Brugada y ella no se llevan bien, pero aseguró que es falso y que al contrario hará equipo con ella pues han luchado juntas, “somos un equipo y además somos el equipo ganador”.

“Los del PRIAN ahora traen el cuento, no se si oyeron el debate de Clara, bueno que por cierto felicidades a Clara Brugada en su debate, ya viene el tercero y le va a volver a poner una revolcada a los PRIANISTAS, pero dicen que Claudia y Clara no se llevan bien, ¡Oyeron eso? ¿Lo han oído? Es parte de su campaña imagínense, insidiosos, no solo somos amigas Clara y su servidora y también Evelyn (Parra) sino que hemos luchado desde hace años, la mejores amistades son las que se dan en la lucha por la justicia, somos un equipo y además el equipo ganador en Venustiano Carranza y en el país”, sentenció.