Seré el próximo gobernador de Tabasco: Juan Manuel Fócil

Villahermosa, Tabasco, 8 de mayo del 2024.- El candidato a la gubernatura de Tabasco por el PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, aseguró que será el próximo mandatario de la entidad, una vez que así se lo ha externado la gente dentro de su recorrido por el estado.

En ese sentido, el abanderado perredista en Tabasco desestimó las encuestas que ha presentado Javier May, candidato por Morena a la gubernatura, en las que presume tener una ventaja inalcanzable de cara a la próxima elección del 2 de junio y señaló que su contrincante si es “inalcanzable” pero porque el pueblo no se le puede acercar ni platicar con él.

“No tenemos encuesta porque salen muy caras -externo el aspirante al gobierno- pero el sentir ciudadano se percibe bien y nos da la emoción que se puede ganar la gubernatura, porque los gobiernos estatal y municipal de morena han sido muy malos, el sentir ciudadano es que la salud, la seguridad, los servicios públicos están muy mal, dirían para el perro”, señaló en entrevista con medios de comunicación locales.

“Morena y su candidato Javier May saco su encuesta 5543, en donde dicen que van a arriba, que su candidato es inalcanzable, pero es inalcanzable para el pueblo, porque no escucha a nadie, eso es hoy, que es candidato, cuando esté en el poder -si es que logra el triunfo- no lo volverán a ver, dicen que van muy bien, aunque los corran, aunque traigan conflictos internos y aunque no les abran la puerta y que sus gobiernos sean muy malos, solo que el pueblo de Tabasco es muy inteligente, pensante”, puntualizó.

“La gente tiene mucha conciencia, que aún no define su voto, las encuestas que estamos viendo no hay datos concretos, solo hay que checar cuantas personas dicen que no han definido su voto, esas encuestas están manejadas, son chafas, son manejadas como propaganda política, pero no funcionan”, concluyó.