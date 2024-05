Respaldar con becas a quienes busquen estudiar en extranjero ofrece Gisela Vázquez

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2024.- Al reunirse con estudiantes de diversas carreras de Universidad Marista Valladolid, la candidata de Tiempo por México a la presidencia municipal de Morelia, Gisela Vázquez Alanís, se comprometió con los jóvenes a generar oportunidades de desarrollo, garantizar mejores condiciones de seguridad y dar acompañamiento y duplicar monto de becas que reciben los jóvenes de las universidades públicas y privadas para que los egresados se capacitación en el extranjero.



“No hay mejor inversión que la educación”, aseguró la candidata, por ello, debemos impulsar que quienes acceden a una beca, tengan los recursos suficientes para que aprovechen al máximo la experiencia y luego innoven y emprendan negocios en Morelia.



Los alumnos que participaron en el foro Diálogos Umvalla “Juventud y Democracia”, cuestionaron a la candidata respecto de tópicos de salud, alumbrado público, medio ambiente, escasez de agua, desempleo e inseguridad.



Gisela Vázquez delineo los ejes de su gobierno para afrontar todos esos problemas y ofreció a los jóvenes universitarios combatir la corrupción, conformar un gabinete sensible a las necesidades de los ciudadanos y empático; “por que no se puede servir si no hay amor al prójimo”.



Finco el compromiso de erradicar el amiguismo y compadrazgo en la gestión gubernamental del municipio; “lanzaremos una convocatoria para elegir los mejores perfiles; lo hacen las mejores empresas y el gobierno debe entrar a esa dinámica para que en los puestos no sean acaparados por los mismos de siempre y llegue gente con una autentica vocación de servicio a los demás”.