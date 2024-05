René Valencia exhorta a representantes del PRI cuidar elecciones

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2024.- El candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, René Valencia, señala que la elección debe ser cuidada por ciudadanos comprometidos y asegura que los representantes generales de su partido serán los mejores capacitados para defender el voto en las urnas el 2 de junio.

El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia, saludó a los representantes en la charla de preparación que recibieron en el Comité Directivo Estatal del PRI, la cual fue otorgada por parte de Karla Sánchez, subsecretaria de Capacitación Electoral del CEN.

Ahí les pidió no dejarse encantar por nada ni nadie, porque "se trata de tener valores, de tener convicción, de querer tener un Morelia mejor, no hay tiempo que perder, a ellos solo les sobra dinero, porque no traen nada más".

En el saludo estuvo parte de su planilla, así como Ana Brasilia Espino Sandoval, candidata a síndica; Marisol Aguilar Aguilar, candidata a diputada por el distrito 16; Yanitzi Palomo, candidata a diputada por el distrito 10, y Alejandro Bribiesca, secretario de Acción Electoral.