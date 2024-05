René Valencia es la opción, afirman vecinos de Torreón Nuevo

Morelia, Michoacán, a 10 de mayo de 2024.- Torreón Nuevo no estará nunca más solo, se acabaron las vacaciones para los ladrones que les quitan sus pertenencias a las personas honradas, la ineficiencia en los servicios públicos, y las autoridades municipales que no se acuerdan de esta zona de la capital michoacana, afirmó René Valencia ante vecinos cansados de vivir en medio de la inseguridad y carencias.

Los habitantes de esta colonia saben que ya es momento de un cambio y dar el voto a quien sí resuelve, como el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia.

"Ya deberían dejarle el lugar a otras personas que tuvieran otra clase de ideas, él ya no va a hacer más nada, Alfonso. Aquí, en Torreón Nuevo no ha hecho nadita en sus campañas, nada. No vienen, esta parte de aquí nunca vienen", dijo don Eleazar Osornio, vecino de Torreón Nuevo.

Afirmó que conoce el trabajo de René Valencia y su organización civil, y que sí ha dado resultados, "si los conocemos de tiempo a estos Valencia y son muy luchistas y eso es lo que se quiere, una gente que tenga ideas nuevas y ayude al pueblo, porque en realidad el gobierno que está ahorita hace poco caso a las colonias marginadas".

Otra vecina, consideró que "René Valencia sí va cumplir lo que les está diciendo, él es hombre con muchos tamaños, los ha demostrado con mucha gente de Morelia, él no se vende con nadie, es humanitario. Él los tiene, el que no los tiene es el presidente municipal de ahorita, Alfonso Martínez, porque no hace ni madre, le pide uno una ayuda y no que no, vaya con la secretaria, y no mejor hasta aquí, adiós. Pero con René Valencia se los digo a todos, voten por él y no se van a arrepentir porque René ha demostrado que tiene unos grandes tamaños", dijo la señora Carmen.

El candidato priista empeñó su palabra de reactivar estímulos municipales para sectores vulnerables.

"Vamos a reactivar muchos programas sociales que han quitado; vamos a poner comedores comunitarios para que acudan familias y tengan segura aunque sea una comida al día. Habrá despensas para madres solteras, para mamás que tengan hijos con alguna enfermedad, fondos para emprendedores", dijo.

En compañía de Areli Elizabeth Rodríguez Ortiz, candidata a regidora, el abanderado tricolor insistió en que no les va a fallar a las y los morelianos, porque se arriesga a perder la confianza que ya le han dado, "con la única manera en que les voy a pagar y les voy a responder es con trabajo, es con dedicación, con pasión y entrega de hacer las cosas bien porque vamos a llegar al Ayuntamiento con su apoyo este 2 de junio y vamos a hacer las cosas bien", finalizó.