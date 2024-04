“Quiere hueso, quiere impunidad”: Máynez arremete contra Arturo Zaldívar

Ciudad de México, a 17 de abril de 2024.- “Quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró y creo que está extraviado”, así reaccionó el candidato presidencial de Movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, luego de que el ex ministro Arturo Zaldívar anunció su intención de solicitar un juicio político contra la presidenta ministra de la corte Norma Piña.

El abanderado del partido naranja dijo que la denuncia del ex ministro y actual colaborador de la campaña de Sheinbaum Pardo, se trata de otro intento de “golpeteo” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Máynez manifestó su respaldo a la ministra y consideró que los asuntos de la Corte deben ser discutidos con visión de Estado y no como una arenga electoral.

“Arturo Zaldívar está muy extraviado. No, por supuesto que no es procedente [el juicio político]. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Zaldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir y golpetear a una institución fundamental para México”, sentenció previo a firmar el pacto por una Revolución sostenible con el instituto de Recursos Mundiales.

Jorge consideró la demanda del exministro como otro intento fallido por sabotear el proceso electoral y obtener “un hueso”.

“Él está en un interés mezquino, electoral. Desde hace mucho tiempo, desde que era ministro, quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación. Quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró y creo que está extraviado el ministro Zaldívar, no es por ahí y no va a pasar”, subrayó.