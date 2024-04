Pide Karla Irasema Muñoz que regresen los desayunos a escuelas de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de abril 2024.- La candidata a la gubernatura de Chiapas por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Karla Irasema Muñoz Balanzar aseguró ante simpatizantes que de ganar las elecciones regresarán los desayunos a las escuelas de todo el estado.

Asimismo, indicó que propondrá un plan para mejorar la infraestructura de las comunidades rurales, sobre todo en las escuelas.

“He visto escuelas con aulas donde no tienen piso, no tienen paredes y no tienen sanitarios dignos, y hay un baño para todos los niños y está entablado”, señaló la candidata.

Comentó que entiende que para muchos padres de familia es complicado pagar las inscripciones o cuotas, además de comprar materiales escolares, contempla brindar apoyo con insumos de calidad, mochilas y cuadernos, a los estudiantes.

De igual forma, dijo que apoyará con las inscripciones de los jóvenes que entren a escuelas privadas por no alcanzar lugar en una institución pública.