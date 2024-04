PES sin conflicto para realizar campaña en Charapan

Morelia, Michoacán, a 24 de abril del 2024.- Eder López García, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, señaló que es reducido el grupo de habitantes que están a favor de aplicar el esquema de usos y costumbres en la localidad de Charapan.

Agregó que el candidato a presidente municipal de Charapan abanderado por el Partido Encuentro Solidario, no ha tenido conflictos para realizar sus actividades proselitistas y tampoco le han impedido recorrer la demarcación.

“Efectivamente hay un problema ahí y los que han hecho campaña y que los que han venido a presentar ese tipo de demandas de que no se den las campañas y demás son un grupo reducido que no representan a la cabecera, que es donde se concentra el mayor número de la población nosotros estamos hasta cierto punto trabajando bien me dicen que sí están haciendo campaña”, apuntó en entrevista telefónica.

El también candidato a diputado local, demandó al gobierno del estado a establecer mesas de trabajo y estrategias para lograr que el próximo 2 de junio sí se logre la instalación de casillas en Charapan.

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, es que los habitantes se niegan a la ubicación de casillas derivado a que no se resolvió su demanda de regirse bajo usos y costumbres en la comunidad de Charapan. Son 13 las casillas las que corresponden a esa zona.