¡No hay marcha atrás!, la voluntad de Zitácuaro es firme por un Michoacán en unidad: Gloria Tapia

Zitácuaro, Michoacán, a 6 de mayo de 2024.- ¡No hay marcha atrás!, la voluntad de mujeres y hombres en Zitácuaro es firme por un Michoacán y un México en unidad, por eso vamos con todo por el rescate nacional, recalcó Gloria Tapia Reyes, candidata a diputada local por el Distrito de Zitácuaro del PRI, PAN y PRD.

En diálogo permanente con la gente del distrito, ha encontrado coincidencias permanentes entre la gente sobre la necesidad de una reconciliación entre mexicanas y mexicanos, que acabe con la división y la polarización, para de manera unida salir adelante por el bien de todas y todos.

“Por eso la población ha encontrado en este proyecto una ruta afirmativa para caminar, para encontrarnos unos y otros, para entender que Michoacán como México es grande, y que todas las voces deben ser escuchadas, atendidas, y tomadas en cuenta, porque es la diversidad de rostros, cultura, voces y origen lo que conforma la gran riqueza de nuestro estado y país”.

Gloria Tapia recalcó que esa determinación para caminar en unión tiene objetivos claros frente a los enormes retos y necesidades que enfrenta el estado, en donde la salud, la educación, la justicia, el desarrollo, el trabajo, la paz, el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos de todas y todos, son los grandes ejes rectores, y sobre los que existe coincidencia plena para trabajar.

“Mi trabajo por el Distrito de Zitácuaro habla por sí mismo, soy una mujer comprometida, dispuesta a escuchar y servir, que ha trabajado de manera intensa para cambiar la realidad de desigualdad, abandono y rezago que sufre Zitácuaro, porque soy una mujer hecha en esta tierra, en el trabajo y en el amor por mi gente”.

La candidata destacó que es una mujer que le gusta dar resultados, y como diputada local los ha dado para esta región, con la atención de más de 25 mil personas ya sea en atención médica, desarrollo del campo, impulso al deporte y la cultura, apoyo a las escuelas, fomento de valores y la dignificación de viviendas.

“Además en el trabajo legislativo he sido firme en velar por el interés de las y los zitacuarenses al no permitir que se hipotecara su futuro contrayendo deuda que sólo sería una carga económica innecesaria para los municipios. Lo he hecho y lo seguiré haciendo, porque Zitácuaro y su gente, es mi razón de ser y hacer en la tarea pública a la que siempre me he comprometido”.