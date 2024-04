Morenistas dan la espalda a candidatos locales de El Marqués, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 23 de abril de 2024 - Un grupo de simpatizantes del Partido de Morena y quienes además contendieron por la candidatura a la presidencia municipal retiraron su apoyo al abanderado de Morena, Jorge Lomelí Noriega y a la candidata a diputada local de quien incluso desconocen su nombre.



Patricia Rizo, simpatizante confirmó que un grupo de lideres de comunidades y fraccionamientos decidieron retirar el apoyo al abanderado a la alcaldía Lomelí Noriega porque ellos buscaban que fuera un perfil ciudadano.



Incluso vaticinó la derrota del candidato quien en 2018 también contendió por el mismo cargo. “Si no ganó en 2018 la alcaldía con la ola de Andrés Manuel López Obrador por qué ganaría en esta ocasión”.



Destacó que de esta decisión ya tiene conocimiento Rufina Benítez Estrada, dirigenta estatal de ese instituto político a quien respeta.



“Yo respeto a Rufina y tiene todo mi respeto; no sé cómo sé bien ni cómo se decidió que fuera Jorge Lomelí el candidato, pero nosotros no coincidimos y la ciudadanía no coincide con la decisión por eso decidimos no trabajar en el tema local; hay descontento generalizado porque esta imposición no solo se dio en Querétaro, sino en otros estados”.



Francisco Reyes, excandidato a la alcaldía de Querétaro aseguró que como simpatizantes están comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación por eso seguirán promoviendo el voto en favor de Sheinbaum Pardo.



“Nosotros nos mantuvimos al margen y tratamos de no atacar las decisiones, pero creo que es momento de expresar el sentir de toda la población de El Marqués porque los ciudadanos sí están inconformes y necesitan una explicación; recibimos comentarios que como no apoyamos el proyecto del candidato a la alcaldía era porque estábamos con el PAN, pero lo negamos rotundamente”.



Aseguró que si el candidato hubiera sido ciudadano como se pedía, hubiera podido competir contra (Rodrigo) Monsalvo.



“Como liderazgos no vamos a apoyar en lo local, cada quien decidiera de manera libre y secreta quien será su candidato; nosotros no vamos a trabajar para bien ni para mal pero tampoco vamos a caminar con Jorge Lomelí ni con la candidata diputada a quien no conocemos ni siquiera sabemos su nombre”.