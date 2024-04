Morena acusa al PAN ,PRD y PRI de utilizar el tema de seguridad para justificar que no tienen candidatos

Morelia, Michoacán, a 25 de abril del 2024.-Juan Pablo Celis Silva, líder estatal de Morena, aseguró que los partidos políticos PAN, PRD y PRI, utilizan el tema de seguridad como bandera para justificar la caída de sus candidaturas ante el Instituto Electoral de Michoacán.

El morenista aseguró que en la mesa de gobernabilidad y seguimiento del proceso electoral, se han atendido oportunamente las solicitudes al protocolo de seguridad de candidatos.

En el caso del partido guinda reconoció que son 14 los aspirantes a puestos de elección para quienes requirieron seguridad personal, indicó que fueron atendidos de manera inmediata.

"El protocolo actúa de manera veloz y es rápido, y obviamente no puedo revelar que municipios, porque nosotros estamos atendiendo todo en cuestión de seguridad y no es de manera mediática y justificando donde no tenemos candidatos, donde no podemos tener la simpatía decir lo que están diciendo los adversarios", indicó el líder estatal de Morena.

Ante las declaraciones de Celis Silva, Memo Valencia, líder del PRI, dijo solo se muestra la incapacidad de gobierno del estado para atender las solicitudes de los candidatos, además los aspirantes a puestos de elección tienen que cubrir los gastos de los elementos de seguridad y no cuentan con los recursos para ello.

"Con trabajo tienen recursos para hacer campañas y ahora lo tienen que destinar para traer elementos de seguridad", apuntó Memo Valencia.