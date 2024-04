“Me van a sacar toda la guerra sucia”: Xóchitl Gálvez tras polémico video de su hijo

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2024.- Tras la polémica que ha desatado el video en donde se muestra al hijo de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, en estado de ebriedad, golpeando e insultando a personal de un antro de Polanco, la candidata pidió disculpas por las acciones de su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez.

En un encuentro con la prensa, la política hidalguense fue cuestionada sobre dicha grabación, a lo que respondió: “lamento, me disculpo por el contenido de ese video…yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado”.

Señaló que los hechos ocurrieron hace un año, pero a unos días del primer debate entre los aspirantes presidenciales, dijo Gálvez Ruiz, “van a tratar de sacar toda la guerra sucia” en su contra, porque no le han encontrada nada que puedan utilizarlo para lanzarle alguna acusación.

La candidata del bloque opositor insistió en que intentan “bajarle la moral” y que la circulación del video es parte de la “guerra sucia”.

“Van a tratar de sacar toda la guerra sucia porque obviamente a mí no me encuentran nada, obvio van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Estoy lista para eso y adelante. Yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más importante que cualquier ataque”, remató.