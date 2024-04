Máynez se compromete a recuperar la paz y la tranquilidad en el Edomex

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 13 de abril 2024.- El candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se comprometió a recuperar la paz, la tranquilidad y el desarrollo en el Estado de México, la cual, dijo, se ha estancado.

“Ya mencioné algunos temas específicos que me interesan para el Edomex, pero son los mismos que me interesan para el país, un país con mejor desarrollo y en armonía con la naturaleza; con mejores niveles de igualdad, que todas las personas tengan las mismas oportunidades, con la educación como igualador social; un país con justicia, en donde la gente no tenga miedo de salir a la calle”, comentó el presidenciable emecista.

El abanderado del movimiento naranja, asistió a la “Fosfo Gala” en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en donde entregó reconocimientos a jóvenes por su labor en el deporte y en el activismo por la defensa de los derechos LGBT+, y a quienes aseguró, trabajará para impulsar el deporte en el país, así como por un México de iguales.

Asimismo, Álvarez Máynez abordó el tema de la crisis hídrica en la región del Valle de México y señaló que de ganar la Presidencia de la República tendrá como prioridad atender las deficiencias en el sistema de distribución de agua, para apoyar al desarrollo del estado.