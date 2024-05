“Jamás olvidaré mis principios y de donde vengo”: Fanny Arreola 

Apatzingán, Mich. A 09 de mayo del 2024- La candidata a la presidencia municipal de Apatzingán, Michoacán, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por MORENA, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) Fanny Lysette Arreola Pichardo, visitó con mucho entusiasmo y sentimiento la colonia que la vio crecer.

Fue durante la noche de este miércoles, que la aspirante a la alcaldía del municipio, se dio cita en la colonia donde pasó la primera etapa de su vida, lugar en donde fue recibida con mucha alegría, tornando el momento de nostalgia.

Al tomar el micrófono, Arreola Pichardo aprovechó para agradecer a sus padres, por la enseñanza que le han brindado, además de enaltecer en particular a la colonia en general, por el cariño y apoyo brindado hacia su proyecto y su persona.

“Estoy aquí para servir a la gente, he dedicado mi quincena y mi tiempo en apoyar a las personas, y lo seguiremos haciendo así, porque así me enseñaron, así me educaron y así me formó mi mamá”, expresó la candidata.

Mencionó además, que si el realizar una campaña es un reto, el ganar la presidencia municipal de Apatzingán Michoacán lo será más, reafirmando el compromiso por mejorar las conexiones rurales en el distrito, así como invertir en ofrecer un mejor sistema salud estatal, y apoyos a las madres solteras.