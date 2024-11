Irimbo se une al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la Caminata Naranja

Irimbo, Michoacán a 26 de noviembre de 2024.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) organizó la Caminata Naranja, una actividad que convocó a ciudadanas y ciudadanos del municipio de Irimbo en un esfuerzo colectivo por visibilizar y combatir la violencia de género.

La caminata, que inició en punto de las 12:00 horas desde la Plaza Principal de Irimbo, contó con la participación de las consejeras electorales Carol Berenice Arellano Rangel, y Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta e integrante de la Comisión de Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos del IEM, el Presidente Municipal interino de Irimbo, C. Miguel Ángel Andrade Ruiz, integrantes del Comité Municipal de Irimbo, de igual forma, participaron representaciones de los partidos políticos, personal de las coordinaciones de Organización Electoral e Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos del IEM, junto con un nutrido grupo de ciudadanas y ciudadanos que se sumaron a esta causa.

Durante el recorrido, las y los asistentes portaron mensajes enfocados en la erradicación de la violencia de género y promovieron un llamado a la acción para construir una sociedad más justa e igualitaria. La Caminata Naranja fue un espacio de reflexión y unidad que puso de manifiesto la importancia de la participación colectiva en la lucha contra este grave problema social.

El evento concluyó con un mensaje colectivo en la plaza principal, donde se destacó el compromiso del IEM de trabajar en favor de una democracia incluyente que fomente el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, en especial en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario 2024 en Irimbo.

Con esta actividad, el Instituto Electoral de Michoacán reafirma su compromiso de promover la igualdad y los derechos de todas las personas, impulsando una sociedad donde la violencia no tenga cabida.