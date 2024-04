Federación le advierte a Lupe Mora que le retirarán equipo de seguridad

Morelia, Michoacán, a 15 de abril del 2024.- Lupe Mora Chávez, candidato a edil de Buenavista, recibió la advertencia del gobierno federal de que le será retirado el protocolo de seguridad, mecanismo al que está sujeto en condición de luchador social desde julio del 2023, unos días después de que fuera asesinado su hermano Hipólito Mora Chávez, fundador del movimiento de autodefensas.

Al respecto, Karla Martínez Martínez, líder estatal del Partido Tiempo Por México, instituto político que abandera a Lupe Mora, indicó que el argumento de la federación es que, al ser candidato a una alcaldía, ha cambiado su estatus.

"Fue amagado por parte de gobierno federal de que, si continua con la campaña le van a retirar toda la seguridad, los vehículos blindados, algo que me parece muy delicado; en su momento procederemos con recursos y todo para que no se le retire la seguridad", comentó la dirigente partidista.

Martínez Martínez consideró que, al quedar sin seguridad personal, Mora Chávez no tendría las condiciones para recorrer el municipio y desarrollar campaña.

"No pueden condicionar a que un luchador social no intervenga en política o quitarle la seguridad, sería muy delicado (...) no hay confianza en que sean autoridades del estado quienes le den protección", añadió Karla Martínez, quien recordó que de los 48 candidatos a presidentes municipales que registraron, solicitaron seguridad personal para 2.