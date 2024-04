En Zacapu el gasto se hará con eficiencia, eficacia y honradez: Mónica Valdez

Zacapu, Michoacán, a 25 de abril de 2024.- Porque es ya es justo, en Zacapu el gasto público se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para garantizar que los objetivos a los que están destinados los recursos públicos se alcancen, recalcó la candidata a la presidencia municipal por la Coalición Sigamos Haciendo Historia por Zacapu, Mónica Valdez Pulido.

El compromiso de la candidata fue claro durante un fraternal encuentro con comerciantes locales, con quienes comprometió un gobierno municipal a prueba de cualquier fiscalización, porque su desempeño será bajo los principios rectores de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Tostadas y frituras Yáñez es un claro ejemplo del emprendedurismo local, es una empresa local como muchas otras que hay en Zacapu, de gran tradición y generadora de empleos para nuestro municipio, estoy profundamente agradecida de saludarlos y escuchar sus sugerencias, estoy de acuerdo en que debemos elevar la economía de esta querida tierra y ¡juntas y juntos lo vamos a lograr!”

Mónica Valdez resaltó que como presidenta municipal garantizará el cumplimiento puntual de los principios plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, el artículo 134, sobre la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

“Vamos a promulgar medidas de austeridad del gasto público que sea congruente con los objetivos establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana, y a través de lineamientos, se van a establecer las partidas específicas en las cuales se generarán ahorros del gasto público en el Presupuesto Municipal autorizado cada ejercicio fiscal”.