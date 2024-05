En Pátzcuaro y en todo Michoacán el voto de la ciudadanía será cinco de cinco, ¡con la fuerza y el corazón! para este equipo: Araceli Saucedo

Pátzcuaro, Michoacán, a 25 de mayo de 2024.- En Pátzcuaro y en todo Michoacán el voto de la ciudadanía será cinco de cinco, ¡con la fuerza y el corazón!, porque vamos por un gobierno federal que no sea autoritario, por un Poder Legislativo federal y local que represente nuestro pluralismo, y por gobiernos municipales que atiendan de manera puntual las necesidades de la población, recalcó Araceli Saucedo Reyes, candidata al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

En un ambiente de gran festividad en Pátzcuaro, en compañía del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de Samanta Flores Adame, candidata a presidenta municipal, y Alejandra Velázquez y Macarena Chávez, candidatas a diputadas federal y local, Araceli Saucedo subrayó que con Xóchitl Gálvez en la presidencia, Pátzcuaro tendrá un quinteto de mujeres trabajando decididamente por su desarrollo.

“Estas cinco mujeres junto con miles más, hemos decidido asumir con toda responsabilidad nuestro deber con esta querida tierra y con nuestro amado México, porque sabemos qué es lo que está en juego, y en unión con nuestros compañeros habremos de retornar a el país, el estado y este municipio a la ruta de desarrollo que se merece”.

Araceli Saucedo recordó que uno de las acciones inmediatas que emprenderán en el ejercicio de sus funciones, tras el contundente triunfo que tendrán el dos de junio será por una gestión potenciada para la inyección de recursos para la atención del lago de Pátzcuaro, con acciones focalizadas que sean efectivas.

“Pátzcuaro y Michoacán han demostrado ser potencia nacional en materia turística y artesanal, y su capacidad de cohesión debe reflejarse también en nuestras leyes, para garantizar su desarrollo y que se destinen los presupuestos etiquetados para que no queden a contentillo de las autoridades en turno”.

La candidata recordó que el turismo es una de las grandes palancas para el desarrollo, por lo que es de vital importancia que el programa de pueblos mágicos se restituya a plenitud, se expanda y cuente con los recursos presupuestales que precisa para su operación.

“Tenemos claros los objetivos y el diagnósticos de las necesidades y prioridades que deben atenderse, porque somos mujeres con experiencia y esta sí cuenta. No perderemos tiempo en la curva de aprendizaje, porque las problemáticas no esperan. Por todo ello sabemos que con este proyecto colectivo, el triunfo está en nuestras manos, y para que esto sea posible el dos de junio saldremos masivamente a depositar nuestro voto en las urnas ¡que no quepa duda!”.

Llamó a votar cinco de cinco por el PRD o el PAN o el PRI, para escribir un mejor presente para nuestro país, estado y municipios.