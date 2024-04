En Morena son campeones de los pretextos, considera Yulma Rocha

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de abril 2024.- La candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, aseguró que en Morena “son campeones de los pretextos” luego de que su candidata, Alma Alcazar, no se presentó al debate, al acusar que el formato favorecía a la aspirante del PAN Libia Denisse García Muñoz Ledo.

La emecista indicó que los argumentos que presentó la candidata del partido guinda no son razón suficiente para no acudir al debate, al cual días antes había confirmado su asistencia.

"Acuérdense que son estridente si no propositivos y sus motivos para no venir confirman que son los campeones de los pretextos, le echan la culpa otros y no se hacen responsables, lo cierto es que no hizo falta, los que somos conscientes de la realidad que tiene Guanajuato, hoy vemos que yo soy la única opción, hoy vemos que yo soy la única opción que puede ser diferente a lo que ha venido sucediendo en Guanajuato los últimos 30 años, soy yo a través de Movimiento Ciudadano", comentó Rocha Aguilar.

Ante pregunta expresa de la prensa, sobre ¿Cuál era el cambio de formato que acusó la morenista?, la abanderada del movimiento naranja dijo que una noche antes se les informó que habría unas pizarras para contestar a preguntas de conocimientos.