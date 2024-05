En mi gobierno, a los generadores de empleo y desarrollo no se les pedirá moche: René Valencia

Morelia, Michoacán, a 8 de mayo de 2024.- Morelia será una ciudad segura y próspera, donde las inversiones económicas vendrán como resultado de la gestión transparente, sin moches, sin corrupción que René Valencia implementará como presidente municipal, afirmó el candidato del PRI, ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, quienes escucharon sus propuestas para detonar el sector económico de la ciudad capital.

Es necesario cambiar la realidad de Morelia, dijo René Valencia, “porque la sociedad está cansada de los mismos de siempre, de las promesas incumplidas que, a ustedes mismos, en esta misma mesa, les han prometido tantas veces y en la realidad no se llevan a cabo”.

El aspirante priista expuso su Plan de Gobierno además que fue cuestionado sobre propuestas para fortalecer el turismo en Morelia, su enfoque para abordar los desafíos ambientales, como la gestión de residuos, tema del agua potable y la conservación de recursos naturales, así como el desarrollo de las tenencias.

René Valencia afirmó también que “se acabaron las tranzas, las cooperaciones voluntariamente a fuerzas, va a ser el municipio más transparente en la historia de Morelia, de eso me voy a encargar yo, porque sé cómo hacerlo. El interés es ayudar no perjudicar, ni estorbar”.

En su oportunidad, José Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, CCEEM, cuestionó a René Valencia si estaría dispuesto a nombrar a un secretario de Desarrollo Económico surgido de este sector, René Valencia dijo sí con la condición de que “no quiero que trabajen solo de 9 a 2 de la tarde, que trabajen con una sonrisa, que atiendan a la gente bien, recursos habrá porque no nos lo vamos a robar. No me den terna, denme la propuesta”, comprometió.

René recibió del CCEEM las propuestas del sector económico del estado encaminadas, por ejemplo, a la reforma a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas en beneficio de los municipios michoacanos, entre muchas otras.