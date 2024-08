Confía PAN que INE frene sobrerrepresentación de Morena en Congreso Federal

Querétaro, Querétaro, a 3 de agosto de 2024.- El Instituto Nacional Electoral (INE) es la única autoridad que, con base en la ley, debe determinar la representatividad y garantizar la pluralidad en el Congreso de la Unión, señaló la presidenta estatal del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, quién alertó que desde el Gobierno Federal se presiona para lograr una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.



“Hay que decirlo con claridad: Morena pretende subyugar desde todos los frentes a la oposición. Al oficialismo no le es suficiente lo que obtuvo en la urna y ahora pretenden quitar en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios”, añadió la líder panista.



Puntualizó que el INE deberá calcular cuántos diputados de Representación Proporcional y cuántos Senadores Plurinominales corresponderán a cada partido político, sin injerencia o presión del gobierno ni de ningún otro actor.



“El INE tendrá que adjudicar, con base en los porcentajes que cada partido político nacional haya obtenido, los legisladores plurinominales que les correspondan de los 200 que estarán disponibles en las Cinco Circunscripciones Electorales del país. En cada una de estas cinco regiones se repartirán 40 diputados federales de Representación Proporcional”.



Dijo que son sesgadas y erróneas las estimaciones hechas desde la Secretaría de Gobernación federal de plantear para la coalición de Morena y sus aliados 81 diputaciones más de las que les corresponden.



Por tanto, reiteró que esa secretaría no es la instancia indicada para hacer proyecciones, puesquien debe analizarlo, estudiarlo y rectificarlo "es la autoridad electoral”.



Porque, añadió, de concretarse esa valoración (del gobierno federal) entonces el voto del PAN valdría menos que el del Verde Ecologista y lo explicó así: un legislador panista necesitaría 153 mil 500 votos; mientras el otro, sólo 66 mil, escenario que dijo “es ridículo”.



Señaló por último que la subrepresentación de la oposición sería del 16 por ciento, mientras que la sobrerrepresentación del oficialismo llegaría al 20.