Claudia Sheinbaum crítica que un “prófugo de la justicia” como Anaya sea candidato al Senado

Pachuca, Hidalgo, 18 de abril del 2024.- Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobara la candidatura al Senado de la República por el PAN de Ricardo Anaya, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum, criticó que haya sido de esa manera, ya que es un caso similar al de Francisco García Cabeza de Vaca, ya que “tiene denuncias” en su contra y está “prófugo de la justicia”.

"Me llama la atención el caso de Anaya, no sé, ¿A ustedes no les llama la atención? Es un caso similar (al de Cabeza de Vaca), ¿no?", comentó en conferencia de prensa la abanderada presidencial morenista.

Ante el cuestionamiento sobre si es ético que alguien que no vive en la República Mexicana puede contender por un puesto popular, Sheinbaum aseguró que no y que el tema es que tiene denuncias y se encuentra prófugo de la justicia, al igual que Cabeza de Vaca, a quien si le retiraron la opción de ser candidato.

"Habría que ver que en un caso (similar) tomaron una decisión de un tipo y en otra de otro tipo, a mí me llama mucho la atención", puntualizó la candidata presidencial.