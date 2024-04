Claudia Sheinbaum anuncia proyectos para fortalecer el desarrollo en Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, a 18 de abril de 2024.- Ampliar las vías del tren Interurbano para que llegue a Pachuca; terminar la construcción de la carretera hacia el municipio de Tamazunchale; la implementación de un Plan Nacional Hídrico para garantizar el abastecimiento del agua, así como impulsar el desarrollo rural con temas como apoya a la construcción de caminos saca cosechas, son algunas de las acciones que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) destacó como parte fundamental para continuar con la transformación que se vive en el estado de Hidalgo.

’’Los principales proyectos que tenemos para Hidalgo es el tren al AIFA, que lo va terminar el presidente López Obrador que vine de Buenavista; lo vamos a ampliar para que llegue a Pachuca, ese es un proyecto muy importante para la conectividad de la Ciudad de México Pachuca (...) Terminar la carretera de Pachuca a Huejutla y llevarla a Tamazunchale, que nos va a ayudar mucho para el turismo en la Huasteca (...) Vamos a ayudar con todo el desarrollo rural, agropecuario del estado con caminos artesanales (...) Un tema central ha sido apoyar para los caminos saca cosechas que lo vamos a desarrollar en todo el país’’, anunció.

Ante medios de comunicación locales y nacionales, Claudia Sheinbaum enfatizó en que durante su gobierno se trabajará arduamente a través de un ‘’Plan Nacional Hídrico’’ a través del cual se buscará hacer un uso eficiente del agua para la agricultura, tecnificar el campo; modificar la Ley Nacional de Aguas; crear nuevas fuentes de abastecimiento; impulsar la reforestación para recuperar acuíferos; entre otras acciones para atender esta problemática que afecta a la zona del Valle de México en los recientes años.

’’Otro gran tema es el agua, visto desde una perspectiva del centro del país y particularmente de la zona metropolitana del Valle de México, entre los tres estados estamos trabajando en una propuesta que nos permita potenciar el agua que existe, las distintas fuentes de abastecimiento, el reciclamiento de agua, el uso eficiente de agua en la agricultura y todo lo que nos va a permitir atender la situación actual’’, explico.

Entre otros temas, Claudia Sheinbaum abordó que en Hidalgo la unidad de la 4T está más fuerte que nunca, pues garantizó que el objetivo máximo de la alianza partidista en este estado es velar por los intereses máximos del pueblo, además celebró que la participación ciudadana en este estado es intensa y alegre.

’’Hidalgo está bien, hay mucha participación del pueblo (...) El pueblo de Hidalgo está con la Cuarta Transformación y eso es lo que es relevante, y además que la gran mayoría quiere la unidad y trabajar hacia adelante (...) Estamos unidos, hay siempre diferencias y son parte sustancial de la democracia, —parte de lo que es nuestro país, que es un país democrático (...) En ciertos temas que tienen que ver con lo local, pues puede haber diferencias, pero lo importante es que todos somos de la Cuarta Transformación y todos queremos que se gane la Presidencia de la República, ganar el Plan C y vamos a ganar también en Hidalgo diputaciones y municipios’’, comentó.

Al respecto, Claudia Sheinbaum compartió con la prensa local que, pese a la guerra sucia comenzada por la oposición, la realidad es que son cada vez más las personas que quieren estar del lado correcto de la historia.

’’Diario tenemos solicitudes de personas que pertenecen a otros partidos políticos de querer acercarse a nuestro movimiento, me acaba de pasar en Yucatán, y no piden nada no es que digan: ‘Me quiero acercar porque ahora quiero un espacio en el gobierno o quiero que se cambien las candidaturas y quiero ser candidato’, no es un tema de que en el PRIAN olvidaron principios olvidaron proyecto, por lo único que están es por el negocio’’, aseguró.

En temas nacionales, Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar una campaña para informar que las elecciones son el próximo 2 de junio. ’’El INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio, no hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio. Explicar que el día de la elección es el 2 de junio, a veces la gente tiene presente julio (...) Es un llamado que hago desde aquí Pachuca, Hidalgo, —donde estamos–, al Instituto Nacional Electoral para que haga una campaña’’.

Por otra parte, convocó al pueblo de México a no dejarse engañar por las noticias falsas, sobre todo en el tema de la reforma a las pensiones que se ha comenzado a decidirse en el Congreso de la Unión, pues se trata de una modificación en la que se busca apoyar al retiro digno de los trabajadores.