Claudia Delgadillo reconoce labor de los docentes en Jalisco

Guadalajara, Jalisco, a 16 de mayo 2024.- La candidata a la gubernatura de Jalisco, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo González, reconoció la labor de los docentes en el estado y aseguró que serán importantes durante su gobierno.

En un evento con miembros del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), la morenista dijo que para dignificar la labor docente con horarios justos, basificaciones y protección de sus ahorros de cara al retiro.

Asimismo, declaró que de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, el esfuerzo de las maestras y maestros será recompensado y prometió que mejorará las condiciones laborales de las y los docentes, al reducir las cargas horarias y al dar prioridad a las pensiones para sus retiros.

“En el gobierno que me va a tocar encabezar, de la mano de todas y de todos ustedes, por supuesto que tendrán basificaciones, nunca más les serán negadas (…) serán justas y no vamos a permitir que se sigan violando sus derechos laborales, de eso les doy mi palabra que ya no va a pasar, (…) no dividiremos plazas completas en fracciones horarias”, aseguró Delgadillo González.

Por otra parte, dijo que se crearán nuevas plazas para docentes de educación física, música e inglés, ya que consideró que la educación en Jalisco necesita fortalecer esas materias extra-curriculares.