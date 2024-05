“Charly” Maya abandona candidatura por Morena y se suma al proyecto de “Felifer” por alcaldía de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 07 de mayo de 2024.- El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN, PRI y PRD, Felifer Macías, dio a conocer la incorporación de Carlos Maya, candidato a regidor en la planilla de Morena, quien decidió unirse a este proyecto, tras renunciar a la campaña de aquel partido debido a tratos injustos para su equipo.



“Charly es miembro de la planilla del candidato de Morena, miembro titular de regidores de mayoría de la planilla de Morena. Y como ustedes saben, muchas personas de causas sociales, de izquierda, simpatizantes, militantes con diferentes cargos de Morena nos han estado buscando, se han acercado a nosotros. Y hoy estamos haciendo equipo porque este proyecto es de causas y de personas y del objetivo máximo que es emparejar la cancha”, comentó.



Felifer Macías destacó la trayectoria de Charly Maya como un luchador social comprometido con causas nobles, especialmente en el apoyo a jóvenes en situación de adicción. Enfatizó la importancia de contar con perfiles comprometidos con el bienestar de las y los queretanos y la inclusión de todos los sectores.



Carlos Maya, también conocido como "El Padrino Charly", reafirmó su compromiso con la ayuda a personas en situación de adicción y su interés para ayudar desde la política, como una extensión de su labor social. Explicó que su decisión de unirse al proyecto de Felifer Macías se basa en la necesidad de respaldar a su equipo y a las personas que representa, así como en su convicción de trabajar por un Querétaro inclusivo y basado en valores.



“Yo no podía permanecer en un proyecto con una persona déspota, con una persona prepotente, porque si así es capaz de tratar a su gente en este momento, yo no me imagino entonces cómo va a tratar a los queretanos más adelante. Es por eso que he decidido, por el bien de Querétaro, en apoyo a mi gente, en respaldo a la gente que me sigue, integrarme a un proyecto incluyente, a un proyecto que respeta, a un proyecto de valores, pero sobre todo a un proyecto con amor a Querétaro”, señaló.



Esta unión representa un frente común en favor de un Querétaro próspero, justo e incluyente donde Felifer Macías y Carlos Maya se comprometieron a trabajar juntos con orden y rumbo para alcanzar la victoria en las elecciones del 2 de junio y continuar sirviendo a las familias queretanas con dedicación y entrega.