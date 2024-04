Casa por casa, Daniela de los Santos recorre la Félix Ireta, en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de abril del 2024.- La candidata al distrito 17 local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres, continúa con sus recorridos y en esta ocasión realizó una jornada casa por casa en la colonia Félix Ireta.

En entrevista con Noventa Grados, la candidata señaló que continúa con un particular enfoque a la atención de la niñez, al buscar erradicar el maltrato infantil, mejorar las condiciones de educación y salud, pues ello abonará a restaurar la seguridad en la entidad.

"He sentido muy buena aceptación de la campaña, vamos muy enfocados al tema de niñez, no de ahorita, es un trabajo que he venido haciendo por más de 10 años con la ley de adopción, ahora con el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, porque estoy convencida que la seguridad comienza desde la niñez", dijo.

Daniela de los Santos enfatizó que durante sus recorridos por el distrito no hay colonia en la que los morelianos no le manifiesten que hay problemáticas por falta de agua, por lo que enfocará su campaña en que desde el legislativo se impulse que haya captación de aguas residuales en cada colonia y así reutilizarla.

Agregó que al cuidar las áreas de esparcimiento se logrará una disminución de la incidencia delictiva. "Quiero lanzar un programa que se llame 3x2, es decir, que le entremos tu diputada local, los vecinos y un empresario de la zona, los otros dos serían el gobierno y el municipio para arreglar ese tipo de áreas verdes; yo creo que con un poco esfuerzo de todos podemos lograr que estén bien iluminadas, que tengan realmente jardines, que tengan juegos infantiles".

Daniela de los Santos señaló que va por los indecisos, los que ya no creen en los partidos políticos, con una campaña diferente, que no genera basura con volantes, sino que entrega un separador para libros con un código QR que dirige al usuario a sus redes sociales para conocer sus propuestas.