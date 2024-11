Cara la elección en Irimbo, gracias al berrinche de un partido que no supo perder: Memo Valencia

Irimbo, Michoacán, a 9 de noviembre de 2024.- “Hay que hacer valer la voluntad del pueblo, la que quedó manifiesta el 2 de junio, esa voluntad que se vio interrumpida por aquellos que no pudieron ganar en las urnas y se aferraron a querer ganar en la mesa lo que no pudieron hacer en una campaña”, señaló el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, en el arranque simbólico de la campaña del doctor Fernando Palomino Andrade a la Presidencia Municipal, con motivo del proceso local extraordinario 2024-2025.



En ese sentido, el dirigente lamentó el elevado costo de esta elección para las y los ciudadanos, situación que calificó de injusta.



“Este proceso extraordinario costará un millón doscientos mil pesos que se pudieron haber gastado en medicinas, en escuelas, en pavimentar calles, en agua potable, en ayudar a muchas familias desprotegidas”, detalló.



Explicó que tan solo en la impresión de las más de trece mil boletas y la instalación de las veintiún casillas, son setecientos cincuenta mil pesos que costará el “berrinche” de un partido que no supo perder.



Memo Valencia también dijo, es importante visibilizar la violencia política en razón de género y aclaró que el doctor Palomino jamás violentó a nadie, ni a una candidata, ni a ni una mujer, porque es respetuoso con las mujeres.



Asimismo, reiteró su compromiso para recorrer durante 25 días las calles del municipio en la campaña extraordinaria.



“Vamos a celebrar el triunfo del PRI en Irimbo y el triunfo del doctor Palomino y su planilla”, indicó.



Por su parte, Fernando Palomino reconoció el respaldo de los habitantes de Irimbo y por ello, “vamos por la dignidad de toda nuestra gente que el 2 de junio salió a votar y fue el ejemplo de este bello municipio, porque la grandeza de un partido la hace su militancia”, finalizó.