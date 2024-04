Arranca Mónica Valdez campaña, con un compromiso por el desarrollo de Zacapu

Zacapu, Michoacán, a 16 de abril de 2024.- La candidata apuntó que su gobierno municipal e Zacapu estará regido por los principios de Morena para no mentir, no robar y no traicionar. “Mi planilla está conformada con gente íntegra, honesta, trabajadora, consiente de las necesidades de Zacapu y que, por ello, se entregan en el servicio para los demás; ellas y ellos están convencidos de las bases de la Cuarta Transformación, la Cuarta República y el segundo piso de la transformación”.

Mónica Valdez destacó la necesidad de reactivar la economía en el municipio con programas de apoyo e impulso a productores y comerciantes de todo el territorio municipal, facilitando su distribución a nivel estatal, con lo que se logrará que el empleo regrese a Zacapu, y que estas fuentes laborales y económicas permanezcan.

“En el caso de las mujeres de este querido municipio, buscaremos en todo momento su impulso, su desarrollo, su seguridad y su atención integral; porque mi compromiso es con la equidad y la justicia con las mujeres. Contaré con un equipo en el que se integrarán Mujeres en los espacios más representativos del gobierno, ¡porque estoy cien por ciento convencida de las capacidades de las mujeres!”.

La candidata adelantó que pondrá en marcha la Agenda Rosa, sobre la cual estará volcada su administración municipal, pues aseguró que las mujeres son inteligentes, fuertes, resistentes, buenas administradoras, sensatas, pero con impulso, luchonas, llenas de sueños y esperanzas, sensibles, y tienen muchas otras cualidades.

“También es importante destacar que este municipio es potencia nacional en los deportes de ciclismo y atletismo; es por ello que, en mi gobierno, gestionaré incansablemente un velódromo, para que con ello nuestros deportistas puedan contar con instalaciones de entrenamiento y potenciemos a muchos campeones internacionales de Zacapu en este deporte”.

Destacó que Zacapu cuenta con verdaderos tesoros naturales que se deben cuidar, pero también invitar al Estado y País a que los conozcan, lo que permitirá una derrama económica importante, para lo cual, se impulsarán parques eco-turísticos, de preservación, pero también de contemplación y disfrute turístico.