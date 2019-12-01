Yankel Benítez se reúne con vecinos de Hacienda del Valle

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 16:52:01

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025. - Siguiendo la política de cercanía con la ciudadanía, que impulsa el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Hacienda del Valle.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con el ordenamiento urbano y la regulación de establecimientos comerciales dentro de la colonia, con el objetivo de escuchar a los residentes de la zona y dar atención a sus inquietudes.

Benítez Silva destacó que para el Gobierno de Morelia es fundamental mantener un contacto cercano con las y los morelianos, así como trabajar de manera conjunta en acciones que favorezcan la convivencia y el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la población.

Con este ejercicio de proximidad y trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de construir la paz en la ciudad, promoviendo un municipio ordenado, seguro y con mayores oportunidades para todas y todos.