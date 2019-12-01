Yankel Benítez recibe a vecinos de Hacienda del Valle para avanzar en atención a solicitudes en Morelia, Michoacán

Yankel Benítez recibe a vecinos de Hacienda del Valle para avanzar en atención a solicitudes en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 10:41:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con habitantes de Hacienda del Valle, donde se presentaron avances en ordenamiento y mejoras para la colonia, dando seguimiento a los acuerdos hechos en reuniones previas. 

Yankel Benítez afirmó que el compromiso del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, es tener un gobierno cercano con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y trabajando junto a ella para solucionar y dar atención oportuna a sus peticiones. 

Muestra de ello es el avance que se ha tenido en la colonia Hacienda del Valle donde ya se realizó un bacheo y se inspeccionaron las bodegas ubicadas en la zona, para regularlas y dar tranquilidad a las y los vecinos.

De esta forma, se trabaja en nuestro municipio con orden y colaboración entre autoridades y ciudadanía, consolidándose como el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSP mantiene mando policial en 40 municipios de Michoacán: Oseguera Cortés
Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido
Choque armado entre militares y civiles deja al menos 6 muertos en Ciudad Mante, Tamaulipas
Más información de la categoria
Piden justicia por la muerte del pequeño Agustín en guardería de Mazamitla; fiscalía argumenta accidente
Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido
Carlos Manzo exige armamento de grado militar para equipar a su policía local; busca equiparar al crimen
Comentarios