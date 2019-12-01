Yankel Benítez recibe a vecinos de Hacienda del Valle para avanzar en atención a solicitudes en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 10:41:41

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con habitantes de Hacienda del Valle, donde se presentaron avances en ordenamiento y mejoras para la colonia, dando seguimiento a los acuerdos hechos en reuniones previas.

Yankel Benítez afirmó que el compromiso del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, es tener un gobierno cercano con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y trabajando junto a ella para solucionar y dar atención oportuna a sus peticiones.

Muestra de ello es el avance que se ha tenido en la colonia Hacienda del Valle donde ya se realizó un bacheo y se inspeccionaron las bodegas ubicadas en la zona, para regularlas y dar tranquilidad a las y los vecinos.

De esta forma, se trabaja en nuestro municipio con orden y colaboración entre autoridades y ciudadanía, consolidándose como el mejor lugar para vivir.