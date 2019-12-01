Yankel Benítez fortalece la gestión cercana con vecinos de la colonia Mariano Michelena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:03:14

Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, trabaja con cercanía en la colonia Mariano Michelena, dando seguimiento a los acuerdos hechos en reunines previas, y reforzando la colaboración entre autoridades y ciudadanía.

En este sentido, el funcionario encabezó una jornada de recuperación de espacios en coordinación, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), con el objetivo de mejorar el entorno en beneficio de las y los colonos.

Benítez Silva informó que ya se prepara un operativo de ordenamiento en la zona, el cual contribuirá a elevar la calidad de vida de las familias y propiciar una convivencia más armónica.

Estas acciones se llevan a cabo en línea con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de consolidar una administración constructora de la paz, y que Morelia siga siendo el mejor lugar para vivir.