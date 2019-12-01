Yankel Benítez fortalece la gestión cercana con vecinos de la colonia Mariano Michelena

Yankel Benítez fortalece la gestión cercana con vecinos de la colonia Mariano Michelena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:03:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, trabaja con cercanía en la colonia Mariano Michelena, dando seguimiento a los acuerdos hechos en reunines previas, y reforzando la colaboración entre autoridades y ciudadanía.

En este sentido, el funcionario encabezó una jornada de recuperación de espacios en coordinación, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), con el objetivo de mejorar el entorno en beneficio de las y los colonos.

Benítez Silva informó que ya se prepara un operativo de ordenamiento en la zona, el cual contribuirá a elevar la calidad de vida de las familias y propiciar una convivencia más armónica.

Estas acciones se llevan a cabo en línea con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de consolidar una administración constructora de la paz, y que Morelia siga siendo el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman dos hombres dentro de dos comercios distintos casi de manera simultanea en Michoacán
Entrada del cuarto frente frío inhibe lluvias en Querétaro: Javier Amaya 
Accidente en Tangamandapio, Michoacán deja un herido de gravedad
Socavón genera alerta en curva de Iztapalapa, a días de tragedia por pipa
Más información de la categoria
Alito afirma que Adán Augusto es capaz de orquestar un ataque armado en su contra
Musk lanza la Grokipedia: la competencia directa de Wikipedia
Continúa la Feria del Libro de Morelia con un vasto programa
Matadores lamentan cancelación de la corrida en la Monumental de Morelia
Comentarios