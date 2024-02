"Ya sudé esas calenturas", descarta Elías Ibarra tener aspiraciones electorales

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2024.- Ante la cercanía de la jornada electoral del 02 de junio y la elección de candidatos locales, el Secretario de Gobierno en Michoacán, Elías Ibarra Torres, descartó tener alguna aspiración política en estos tiempos.

En entrevista con medios de comunicación, tajante acotó "ya sudé esas calenturas" ante el cuestionamiento de la prensa y enfatizó que seguirá al frente de la política interna del estado en la titularidad de la secretaría de Gobierno.

"Yo estoy avocado a servir, a apoyar hasta que el gobernador así me lo defina, este es un cargo que él lo define, aspiraciones políticas ninguna, yo ya sudé esas calenturas, no tengo ningún interés de ese tipo", dijo el ex legislador local.

En cuanto a los alcaldes michoacanos que ya solicitaron licencia, comentó que es competencia del Congreso del Estado revisar cuántos dejarán su cargo para buscar la reelección u otro cargo de elección popular.

Elías Ibarra aseguró que en cuanto el legislativo local realice estas designaciones el ejecutivo estatal buscará a los alcaldes interinos para garantizar la coordinación y su participación en los programas que en esta temporada están activos.