Ya es tiempo de soluciones reales: Beatriz Robles

Querétaro, Querétaro, a 18 de septiembre de 2025.- La senadora por Querétaro, integrante del grupo parlamentario de Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, presentó ante el Senado de la República dos proposiciones con punto de acuerdo para exigir medidas inmediatas y de largo plazo que atiendan los riesgos de inundaciones y deslaves en Querétaro, los cuales cada temporada de lluvias afectan gravemente a miles de familias.

La legisladora hizo un llamado al gobernador Mauricio Kuri González, a presidentes municipales de la zona metropolitana, a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para que asuman su responsabilidad y pongan en marcha un plan hídrico, protocolos de prevención y simulacros periódicos que realmente protejan la vida y el patrimonio de la ciudadanía.

“No se pueden seguir ignorando las necesidades de infraestructura que hoy han llevado a tantas familias queretanas a perder su patrimonio entero, las principales colonias afectadas por las lluvias son las mismas que llevan años exigiendo a los gobiernos actuar: Santa María Magdalena y Carrillo Puerto, es tiempo de escuchar a la ciudadanía que demanda soluciones efectivas con visión a futuro”, dijo.

Mencionó que recorridos que realizo por zonas afectadas por las inundaciones del pasado mes de agosto, escuchó a la ciudadanía que pidió mejores condiciones en infraestructura pluvial, así como sentirse respalda por las autoridades en estas situaciones.

“En Querétaro no hay ciudadanos de primera ni de segunda, todas y todos merecen vivir con seguridad, con infraestructura digna y con un gobierno que los respalde cuando más lo necesitan”.

Refrendó su disposición a trabajar en colaboración con las autoridades estatales y municipales, dejando claro que la prioridad debe ser proteger a las familias queretanas, evitar más pérdidas y garantizar que cada obra y cada acción respondan a una visión integral y de largo plazo.

Recalcó que el pueblo queretano ya no puede esperar más soluciones improvisadas, porque lo que está en juego es la vida, la salud y el patrimonio de miles de hogares.