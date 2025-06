Xóchitl Ruiz exige atención médica digna para derechohabientes del ISSSTE en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2025.- Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a garantizar el derecho humano a la salud de los derechohabientes del ISSSTE en Michoacán.

Durante la sesión ordinaria, la legisladora subrayó que hablar del derecho a la salud es hablar de dignidad humana, no de un privilegio ni una concesión. “Es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y respaldado por tratados internacionales”, puntualizó.

Xóchitl Ruiz recordó que ese derecho se vuelve aún más urgente y esencial cuando se trata de las y los trabajadores del Estado: personal que diariamente sostiene el funcionamiento de las instituciones públicas desde oficinas, escuelas, hospitales y dependencias federales.

“Son burócratas, sí, pero también son el rostro del gobierno ante la sociedad. Son personas que madrugan, cumplen y resuelven, muchas veces bajo condiciones adversas. Y también tienen derecho a enfermarse y a ser atendidos con dignidad”, expresó.

En su intervención, denunció que el ISSSTE ha venido fallando a su razón de ser, al no poder garantizar atención médica oportuna, medicamentos, cirugías ni personal especializado en unidades de salud de municipios como Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Zamora.

“Hoy no vengo a golpear ni a culpar. Vengo a hacer una crítica objetiva y constructiva. Porque lo que no se nombra, no se corrige. Y porque sólo desde la verdad podemos construir un mejor Estado”, sostuvo.

Es así que exhorto al ISSSTE, para que resuelva de manera inmediata la falta de medicamentos, consultas, cirugías y personal en sus unidades médicas en Michoacán.

A la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión, para que fortalezcan el presupuesto del ISSSTE, no solo en nómina, sino en infraestructura y contratación de personal médico.

A la Auditoría Superior de la Federación, para que revise a fondo el uso de recursos en el sector salud y se garantice su correcta aplicación.

Finalmente, Xóchitl Ruiz González llamó a las y los diputados a respaldar este exhorto, sin distingos partidistas: “Se trata de principios, no de colores. De poner el bienestar de las y los trabajadores del Estado por encima de cualquier interés político. Si el Estado no cuida a quienes lo sostienen”.