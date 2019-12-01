Walmart y Costco respaldan certificación contra la deforestación impulsada por Bedolla

Walmart y Costco respaldan certificación contra la deforestación impulsada por Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 16:55:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

New York City, 23 de septiembre de 2025.- Las corporaciones multinacionales Walmart y Costco, que en su conjunto adquieren el 60 por ciento del aguacate michoacano exportado a los Estados Unidos, respaldaron la certificación ProForest Avocado y el Guardián Forestal como políticas ambientales contra la deforestación, presentados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante el Climate Week realizado en New York. 

Tras exponer los beneficios y el impacto generado en Michoacán con el uso del sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal y la certificación ProForest Avocado, en el evento internacional que aglutina a las principales organizaciones e instituciones ambientalistas, el mandatario destacó que Costco y las empresas estadounidenses de venta Target y Kroger ya adoptaron estas acciones para la conservación y protección de los bosques.

Demostró además que 29 empacadoras exportadoras de aguacate se han sumado a la certificación estatal voluntaria, garantizando que los cultivos provienen de huertas no deforestadas o que pagan servicios ambientales para la preservación de los recursos naturales.

A lo que Jeff Rice, vicepresidente de la cadena de suministro de Walmart, mostró interés en ProForest y Guardián Forestal para encaminar las políticas empresariales en las tiendas de venta internacional, garantizando al consumidor productos libres de deforestación por cambio de uso de suelo.

El mandatario estatal confió en que estas acciones serán replicadas en otros países y acordó mantener la comunicación con Walmart para avanzar con la certificación del aguacate y cuidado de los recursos naturales.

Acompañaron al gobernador, Daniel Wilkinson, jefe asesor de políticas de Climate Rights International, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez y el director de Guardián Forestal, Heriberto Padilla.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a Tomás “N”, adulto mayor que colgó del cuello y golpeo con su bastón a una perrita en el Edomex; por el hecho solo recibió una multa
Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de grupo delictivo
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
"Cuadrillas municipales tapan más de 500 baches al día en Morelia": Fernando Sosa
Más información de la categoria
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
Bloquean la carretera Paracho - Aranza, Michoacán; atraviesan vehículos sobre la vialidad
Se apodera el crimen de las calles de Cotija, Michoacán: de día y de noche convoyes armados patrullan el centro y sus alrededores; ya ultimaron a alcaldesa, hicieron huir a su sucesor y sin pena se graban para Internet
Fabiola Alanís: mujer de Morena con más aceptación para la gubernatura
Comentarios