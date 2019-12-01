Vuelven comerciantes a la calles del Centro Histórico del municipio de Querétaro; bloquean Avenida Corregidora 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 18:01:05
Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- Elementos de Seguridad Pública Municipal y de Movilidad de Querétaro mantienen cierre viales en Avenida Corregidora, desde la calle Indepencia hasta 16 de Septiembre ,por una manifestación de comerciantes ambulantes.

El bloqueo inició cerca de las 15:00 horas por parte de comerciantes en Avenida Corregidora a la altura del andador 5 de Mayo, y avenida Benito Juarez con 16 de Septiembre, lo que provocó caos vial en la zona del Centro Histórico de la capital queretana.

De forma extraoficial se dio a conocer que el grupo de comerciante exige poder instalarse en plazas y jardines del Centro Histórico, lo cual ha sido una negativa desde el inicio de la administración municipal.

Cabe mencionar, que hace no más de un mes, este mismo grupo, también bloqueó por 5 horas el Centro de la ciudad, exigiendo que se les otorguen permisos para vender en la vía pública.

